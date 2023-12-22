Президент ВАРПЭ заявил, что в США пожалеют о запрете на импорт рыбы из России

Америка одобрила запрет на импорт морепродуктов и рыбы российского происхождения, чем навредила сама себе. Об этом заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспертов (ВАРПЭ).

Президент «рыбной» ассоциации Герман Зверев убежден, что ужесточение торговых санкций против РФ усложнят жизнь всей Америке. Первыми, кто почувствует неприятные перемены, станут обычные граждане штатов, сообщает РИА Новости.

«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — считает Зверев.

Напомним, что Америка также запретила импорт лосося, трески, минтая и краба из России, переработанных в третьих странах.

Ранее сообщалось о подробностях ограничений на ввоз рыбы и морепродуктов из России. Также в Минфине США рассказали, по кому в первую очередь ударят антироссийские санкции.