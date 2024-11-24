Приложение Газпромбанка пропало из App Store на фоне отмены карт UnionPay

Приложение российского Газпромбанка перестало поддерживаться в интернет-магазине App Store. Также оно с воскресенья, 24 ноября, не работает и на iPhone в Турции.

Напомним, с 21 ноября банки в Турции и Германии перестали обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком. При попытке снять деньги в банкоматах Анкары и Стамбула на табло всплывает окно о невозможности проведения операции по техническим причинам.

Некоторые устройства также уведомляют, что операции с картами банка являются несанкционированными. Проблемы затрагивают как корпоративные, так и индивидуальные карты Газпромбанка. То же самое происходит и в немецких банкоматах банка Sparkasse. Обслуживание карт Газпромбанка прекратил Deutsche Bank.

«Эта версия (приложения — прим. ред.) уже не поддерживается», — говорится в сообщении, которое высвечивается при попытке воспользоваться мобильным приложением банка.

Причем еще накануне в субботу вечером, 23 ноября, приложение Газпромбанка в App Store открывалось. Сейчас доступна опция воспользоваться банковскими сервисами через интернет-банк, открыв страницу финансового учреждения через браузер.

Ранее сообщалось, что Минфин США пригрозил банкам санкциями за подключение к российскому аналогу SWIFT.