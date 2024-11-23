Банки Турции и Германии перестали обслуживать карты UnionPay от Газпромбанка

Банки в Турции и Германии перестали обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком, сообщил ТАСС. По информации корреспондентов агентства, при попытке снять деньги в банкоматах Анкары и Стамбула на табло всплывает окно о невозможности проведения операции по техническим причинам.

Некоторые устройства также уведомляют, что операции с картами банка являются несанкционированными. Отмечается, что ситуация с отказом в обслуживании карт наблюдается как в государственных, так и в частных банках Турции. Проблемы затрагивают как корпоративные, так и индивидуальные карты Газпромбанка.

Как отмечает источник, подобная проблема возникла в немецких банкоматах банка Sparkasse. Там на экранах появляется информация о том, что данная функция в настоящее время недоступна. Также обслуживание карт Газпромбанка прекратил Deutsche Bank.

21 ноября стало известно, что Газпромбанк и его иностранные структуры попали в новый санкционный список Министерства финансов США.

Ранее также сообщалось, что Минфин США пригрозил банкам санкциями за подключение к российскому аналогу SWIFT.