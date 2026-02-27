Промышленный спад в начале года: производство в России сократилось на 0,8 процента

Промышленное производство в России в январе 2026 года сократилось на 0,8 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Согласно свежим данным Росстата, индекс промпроизводства в первом месяце года составил 99,2 процента. При этом в сравнении с декабрем 2025 года зафиксирован резкий спад на 23,7 процента, что обусловлено высокой базой конца года. Аналитики ведомства уточнили, что с учетом очистки от сезонного фактора динамика в январе оказалась нулевой.

Различные секторы экономики продемонстрировали разнонаправленную динамику. Наибольший рост зафиксирован в энергетической отрасли, где показатели увеличились на 7,5 процента, а добыча полезных ископаемых прибавила 0,5 процента. В то же время обрабатывающая промышленность просела на 3 процента. Положительные результаты сохраняются в выпуске компьютеров, электроники, медицинских изделий и лекарственных средств, а также в производстве прочих транспортных средств.

Серьезное падение объемов выпуска наблюдается в производстве табачных изделий, где снижение составило 23 процента. Отрасль автомобилестроения и выпуска прицепов сократилась на 21,3 процента, а производство электрооборудования упало на 17,5 процента. Несмотря на январское снижение, Минэкономразвития сохраняет оптимистичный прогноз на весь 2026 год, ожидая ускорения роста до 2,3 процента.

