По итогам года российская экономика вырастет на 3,9%, что окажется выше среднего мирового показателя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии совещания, посвященного экономическим вопросам, передает ТАСС.

«Ожидается, что по итогам этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам МВФ рост мирового ВВП ожидается в 2024 году [на уровне] 3,2%», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что положительную динамику демонстрирует российская промышленность, особенно в высоких технологиях.

Он привел данные, согласно которым за восемь месяцев текущего года рост в индустриальном секторе составил 4,5%. При этом обрабатывающая промышленность увеличила объемы на 8,1%, а машиностроение — почти на 20%.

Эти цифры свидетельствуют о том, что предприятия активно работают и уверенно справляются с заказами, что подтверждается и состоянием на рынке труда.

Ранее Банк России повысил прогноз по росту ВВП на 2024 год с 2,5-3,5% до 3,5-4%. При этом ЦБ понизил оценки роста российской экономики в 2025 и 2026 годах. Согласно новому прогнозу рост составит 0,5-1,5% вместо 1-2% и 1-2% вместо 1,5-2,5% соответственно.

Кроме того, основатель файловых обменников Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, писал в социальных сетях, что Россия сможет войти в тройку самых крупных экономик мира.

По его утверждению, лидерами в данной категории окажутся Китай, Индия и Россия.