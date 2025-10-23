Путин рассказал о судьбе семейной ипотеки в России

Владимир Путин заявил о намерении правительства сохранить все действующие программы льготной ипотеки, особо отметив их ориентацию на поддержку семей с детьми. Об этом сообщило РИА Новости.

Президент Владимир Путин в ходе первого заседания обновленного Совета по демографической и семейной политике подтвердил приверженность государства поддержке ипотечного кредитования. Он подчеркнул, что правительство прилагает все усилия для сохранения разнообразных льготных программ, большая часть которых сегодня адресована именно родителям.

Новый совет, созданный в конце прошлого года и возглавляемый Валентиной Матвиенко, начал работу с рассмотрения ключевых мер в сфере демографии. Жилищный вопрос, по мнению специалистов, остается одним из главных факторов, влияющих на репродуктивные планы россиян. Акцент на семейную ипотеку в выступлении президента свидетельствует о том, что этот инструмент будет оставаться важной частью государственной стратегии в обозримом будущем, несмотря на общее ужесточение денежно-кредитной политики. Такая позиция дает семьям определенность в планировании своего бюджета и жилищных условий.

Ранее семьям с тремя детьми предложили новые льготы.