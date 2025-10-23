Семьям с тремя детьми предложили новые льготы

В России предложили кардинально изменить подход к выплате материнского капитала. По инициативе Валентины Матвиенко программу планируют полностью переориентировать на поддержку многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой, которая может изменить демографическую политику страны. Она заявила о необходимости пересмотреть принципы работы программы материнского капитала, направив ее ресурсы исключительно на стимулирование рождаемости третьего и последующих детей.

По мнению спикера, существующая система, где размер выплаты на первого ребенка превышает сумму на второго, требует перезагрузки. Матвиенко подчеркнула, что все новые меры поддержки — как федеральные, так и региональные — должны концентрироваться именно на многодетных семьях, которые являются основой для достижения национальных демографических целей.

