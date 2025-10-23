Семьям с тремя детьми предложили новые льготы
Власти планируют переориентировать маткапитал на многодетность
Фото: [Открытие выставки «Первозданная Россия» в ЦДХ/Медиасток.рф]
В России предложили кардинально изменить подход к выплате материнского капитала. По инициативе Валентины Матвиенко программу планируют полностью переориентировать на поддержку многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой, которая может изменить демографическую политику страны. Она заявила о необходимости пересмотреть принципы работы программы материнского капитала, направив ее ресурсы исключительно на стимулирование рождаемости третьего и последующих детей.
По мнению спикера, существующая система, где размер выплаты на первого ребенка превышает сумму на второго, требует перезагрузки. Матвиенко подчеркнула, что все новые меры поддержки — как федеральные, так и региональные — должны концентрироваться именно на многодетных семьях, которые являются основой для достижения национальных демографических целей.
Ранее сообщалось, что в России собираются расширить выплаты семьям с детьми.