Путин рассказал об условии возвращения западных компаний в Россию

Глава российского государства прокомментировал перспективы возвращения западных компаний на отечественный рынок. Об этом пишет РИА Новости.

Путин подчеркнул принципиальную позицию: никаких специальных преференций для зарубежных игроков создаваться не будет.

На инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент жестко обозначил позицию государства. По его словам, российский рынок остается открытым, но без каких-либо преимущественных условий для тех, кто намерен вернуться после массового ухода в 2022 году.

Примечательно, что руководство страны не намерено создавать искусственные барьеры для бизнеса. Принципиальная установка - максимально нейтральные условия, где каждый инвестор будет действовать на общих основаниях.

Форум, проходящий в Центре международной торговли в Москве, собрал ключевых представителей делового сообщества. Центральной темой мероприятия стало обсуждение трансформации инвестиционных стратегий в условиях геополитической неопределенности.

Эксперты в области экономики отмечают, что заявление президента можно рассматривать как сигнал зарубежным компаниям: Россия готова к диалогу, но без политизированных уступок.

Ранее стало известно о том, что Путин назвал уход Volkswagen из России ошибкой.