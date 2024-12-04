Путин рассказал об условии возвращения западных компаний в Россию
Путин: для желающих вернуться в РФ компаний не будут создавать особых условий
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Глава российского государства прокомментировал перспективы возвращения западных компаний на отечественный рынок. Об этом пишет РИА Новости.
Путин подчеркнул принципиальную позицию: никаких специальных преференций для зарубежных игроков создаваться не будет.
На инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент жестко обозначил позицию государства. По его словам, российский рынок остается открытым, но без каких-либо преимущественных условий для тех, кто намерен вернуться после массового ухода в 2022 году.
Примечательно, что руководство страны не намерено создавать искусственные барьеры для бизнеса. Принципиальная установка - максимально нейтральные условия, где каждый инвестор будет действовать на общих основаниях.
Форум, проходящий в Центре международной торговли в Москве, собрал ключевых представителей делового сообщества. Центральной темой мероприятия стало обсуждение трансформации инвестиционных стратегий в условиях геополитической неопределенности.
Эксперты в области экономики отмечают, что заявление президента можно рассматривать как сигнал зарубежным компаниям: Россия готова к диалогу, но без политизированных уступок.
Ранее стало известно о том, что Путин назвал уход Volkswagen из России ошибкой.