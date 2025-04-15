Путин сообщил об изменении ситуации в России с инфляцией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с ростом цен в России начала меняться к лучшему. Об этом пишет ТАСС во вторник.

Такое заявление президент сделал во время заседания президиума Госсовета. Владимир Путин отметил, что проблема инфляции постоянно обсуждается, и по этому поводу «возникают разные мысли», но сейчас эту ситуацию с ростом цен удалось переменить, и она постепенно меняется в лучшую сторону.

Также российский лидер отметил, что макроэкономические показатели РФ продолжают улучшаться, и потребовал продолжать оперативно выполнять все ранее намеченные планы.

Ранее экономист Иван Вилков допустил ослабление доллара до 100–120 рублей на фоне падения нефти.