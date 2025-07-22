РФ вытеснила Германию из пятерки крупнейших производителей пива

Россия впервые обошла Германию по объему производства пива и вошла в пятерку мировых лидеров. По данным BarthHaas, в РФ выпустили 90 млн гектолитров напитка — на 7 млн больше, чем у немцев. Об этом сообщает издательство Handelsblatt.

Российские пивовары совершили рывок, потеснив Германию с пятой строчки в мировом рейтинге производителей пива. Согласно отчету международной консалтинговой компании BarthHaas, в 2023 году в РФ выпустили 90 млн гектолитров напитка, тогда как немецкие предприятия произвели чуть более 82 млн.

Этот результат сделал Россию крупнейшим производителем пива в Европе, оставив позади Германию, которая долгое время считалась законодателем пивных традиций. Хотя лидерство в мировом масштабе по-прежнему удерживает Китай ($450 млрд), а в тройку также входят США и Бразилия, выход РФ в топ-5 стал неожиданностью для многих аналитиков. Теперь вопрос в том, сможет ли Россия удержать позиции или Германия вернет утраченные объемы.

Ранее сообщалось о том, что немецкий бизнес терпит убытки из-за потери российского рынка.