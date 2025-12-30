Риал рухнул: валютный кризис в Иране вызвал стихийные акции

Иран погрузился в хаос из-за стремительного обвала национальной валюты. Третий день улицы Тегерана и других городов перекрыты протестующими, а глава Центробанка вынужден был подать в отставку. Об этом передает иранское агентство Fars.

Поводом для массовых выступлений стал рекордный провал иранского риала, достигший отметки в 1,4 миллиона за доллар. Всплеск недовольства начался с владельцев магазинов в тегеранском жилом квартале, которые в знак протеста закрыли свои лавки. К ним быстро присоединились тысячи людей, возмущенных резким взлетом цен на продовольствие.

В городе Шуш демонстрация переросла в столкновение с силами Корпуса стражей исламской революции. Для разгона толпы силовикам пришлось применить слезоточивый газ. Несмотря на частичное укрепление курса до 1,3 миллиона риалов после отставки главы ЦБ Мохаммада Фарзина, митинги не прекращаются. Президент Масуд Пезешкиян призвал правительство к диалогу с протестующими, пытаясь снизить накал страстей.

Кризис разворачивается на фоне крайне напряженной внешнеполитической обстановки. Вашингтон, в лице Дональда Трампа, угрожает новыми ударами по Ирану в случае попыток возобновления ядерной программы, что создает дополнительное давление на и без того шаткую экономическую ситуацию в стране.

