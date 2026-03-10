Риск выше выгоды: Госбанк Индии отказался от платежей за нефть из РФ вопреки льготам США

Государственный банк Индии (SBI), крупнейший кредитор страны, принял решение не обрабатывать транзакции, связанные с импортом российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Банк сохраняет жесткую позицию даже после того, как Министерство финансов США 6 марта 2026 года предоставило Нью-Дели временное 30-дневное разрешение (вейвер) на закупку углеводородов у Москвы для стабилизации мирового рынка. Основной причиной осторожности SBI стала крайняя неопределенность относительно сроков действия американской льготы.

В руководстве банка полагают, что краткосрочное послабление не устраняет системных рисков. Учитывая, что на конец 2025 года около 26% международного кредитного портфеля SBI (общей стоимостью более $75 млрд) приходилось на рынок США, любая ошибка в комплаенсе или обвинение в обходе санкций может нанести непоправимый ущерб репутации и доступу банка к долларовым расчетам.

Вейвер позволяет индийским НПЗ до 4 апреля 2026 года разгрузить российское сырье, которое уже находится на танкерах в море. Однако позиция SBI наглядно демонстрирует, что временные политические уступки Вашингтона не способны восстановить полноценные финансовые коридоры между Россией и Индией, пока сохраняется риск вторичных санкций против ключевых игроков банковского сектора.

