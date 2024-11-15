Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Российское правительство установило временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, за исключением поставок, осуществляемых по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Подписано соответствующее постановление. Ограничения касаются вывоза обогащенного урана в США или по внешнеэкономическим контрактам с участниками, зарегистрированными в американской юрисдикции.

Как отмечается, данное решение принято по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина в ответ на введенные Соединенными Штатами ограничения.

В мае президент США Джо Байден подписал законопроект, который запрещает импорт урана из России. Этот запрет будет действовать до 2040 года, но до 2028 года возможность закупок остается в исключительных случаях при наличии разрешения от американского министерства энергетики.

Напомним, как сообщала New York Times, США не могут отказаться от поставок обогащенного урана из России, несмотря на упорные усилия разорвать экономические связи с Москвой.

Между тем Соединенные Штаты произвели первую партию обогащенного урана. Объем первой партии всего 90 килограммов.