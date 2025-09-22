Российский рынок акций отреагировал ростом на заявление Путина в Совбезе

Индекс Мосбиржи резко развернулся вверх после заявления Владимира Путина о готовности России соблюдать ограничения по Договору о СНВ. Рост последовал за многодневным падением, вызванным геополитической напряженностью. Об этом сообщает РБК.

Российский фондовый рынок продемонстрировал резкую смену настроений во второй половине дня 22 сентября. Основной индикатор, индекс Мосбиржи, который до этого устойчиво снижался, сократив потери с 0,8% до минимума, отреагировал заметным подъемом на слова президента. Выступление Владимира Путина на совещании Совета безопасности стало для инвесторов сигналом сдержанности.

Президент заявил о готовности страны в течение года после истечения срока действия Договора о СНВ в 2026 году придерживаться добровольных ограничений. Эта позиция была воспринята как шаг к снижению геополитических рисков, которые в последнее время серьезно давили на котировки. На фоне новостей о подготовке нового пакета санкций ЕС и слухов о возможном повышении НДС, заявление по ядерному разоружению стало фактором поддержки.

