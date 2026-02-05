Счет идет на миллиарды: на криптобиржах началось массовое обнуление счетов из-за обвала биткоина

Главная цифровая валюта мира продемонстрировала резкое пике, потеряв за сутки порядка 10% стоимости. Затяжная коррекция последних дней переросла в стремительный обвал, который привел к принудительному закрытию позиций сотен тысяч игроков.

Ситуация на рынке криптовалют накалилась до предела. Впервые с октября 2024 года котировки биткоина опустились ниже ключевой отметки $67 тыс. Это падение фактически перечеркнуло весь оптимизм, связанный с победой Дональда Трампа на президентских выборах, и вывело цену актива ниже пиковых значений цикла 2021 года. Вслед за лидером в «красную зону» устремились и крупнейшие альткоины, обновив локальные минимумы.

Масштабы рыночной паники подтверждаются данными профильного сервиса Coinglass. Согласно отчету, всего за двадцать четыре часа под принудительную ликвидацию попали счета более 300 тыс. пользователей. Суммарный объем потерь по длинным позициям превысил отметку в $1,25 млрд. Основной удар пришелся на тех инвесторов, которые ожидали продолжения роста биткоина и эфириума. Эксперты связывают происходящее с общим снижением аппетита к риску на фоне глобальной макроэкономической нестабильности. На текущий момент индекс страха и жадности опустился до экстремально низких значений, что указывает на подавленное состояние участников торгов.

Многие аналитики проводят параллели с прошлыми циклами, напоминая о высокой волатильности цифровых активов. В условиях, когда рынок теряет поддержку крупных политических факторов, фокус внимания смещается на действия регуляторов и институциональных держателей. Текущая ситуация стала серьезным испытанием для портфелей многих фондов, чьи вложения в криптоактивы оценивались в суммы более $10 млрд. Дальнейшая динамика будет зависеть от способности биткоина удержаться на текущих рубежах.

