Школа только в одну смену: депутат Госдумы призвал повышать привлекательность малых городов

На Общероссийском форуме стратегического развития «Города России: технологии лидерства» в Екатеринбурге обсуждались управленческие решения, взаимодействие людей, бизнеса и власти и то, как они влияют на нашу повседневную жизнь, рассказал «Подмосковью сегодня» депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

«Бизнес все активнее хочет участвовать в развитии городов. Инвесторы готовы вкладываться в проекты, которые меняют среду вокруг — но упираются в длинные цепочки согласований. Иногда на получение одного документа уходит больше сил, чем на сам проект. Если убрать лишние шаги и перевести часть процессов в цифру, это ускорит появление новых объектов и сэкономит деньги. Не государственные — а именно те, что бизнес мог бы направить в дело вместо борьбы с бюрократией», — отметил парламентарий.

Вторая важная тема, уточнил депутат, — образ жизни и привлекательность малых городов. «В крупных городах дети учатся в две смены, родители возвращаются поздно, совместное время складывается даже не из часов, а минут. На форуме обсуждали идею экспериментальных населенных пунктов, где другой ритм: школа — только в одну смену, больше возможностей проводить время семьей, совместный спорт, прогулки, доступные секции», — указал он.

«Мне кажется, эти темы связаны. И там, и там речь про среду — про то, как она влияет на наши решения, на желание брать ответственность, строить планы, растить детей и расти самим», — заметил Говырин.

На форуме, отметил он, получилась дискуссия экспертного уровня и обмен лучшими практиками. Фокус внимания — на развитие опорных населенных пунктов. «Во Владимирской области их 21, по стране — около двух тысяч. Что и где строим, решают сами люди, муниципалитеты и регион. Под инфраструктурные проекты регионам выделяются казначейские кредиты на срок до 15 лет под 3% годовых», — рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Кроме того, Говырин призвал активнее привлекать частные инвестиции в решение государственных задач по развитию муниципалитетов. «Если убрать лишнюю бюрократию и перевести часть процессов в цифру, это ускорит появление нужных городу объектов. Что, в конечном, итоге будет работать на людей», — подчеркнул он.

«Современный город начинается с человека. Если людям хорошо в пространстве этих улиц, парков, дорог и предприятий, то тогда город живет и развивается, а вместе с городом — его жители», — заключил Говырин.

