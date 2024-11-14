Словакия продлила договор на поставку российского ядерного топлива для АЭС

Как удалось узнать словацким журналистам, министр экономики Дениса Сакова решила воспользоваться возможностью поставки ядерного топлива от российской ТВЭЛ. Таким образом, «Словацкие электростанции» продолжат получать российское топливо до 2030 года.

Этого удалось достичь благодаря тому, что текущий договор, срок которого истекал в 2026 году, имел возможность продления до 2030 года. Сейчас в Словакии действуют две АЭС, которые были построены советскими и российскими специалистами.

Напомним, что ранее в Словакии также отказались поддерживать санкции против России, которые касались и ядерного топлива.