Словакия вновь остановила новые санкции ЕС против России

Словакия в очередной раз заблокировала 18-й санкционный пакет ЕС против России, но переговоры продолжаются. Об этом сообщает Euronews.

На уровне постоянных представителей стран ЕС вновь не удалось согласовать очередной пакет санкций против России. Причиной стало сопротивление со стороны Словакии — страны, которая уже не впервые тормозит принятие подобных инициатив. По данным европейского СМИ, представители Братиславы рассчитывают добиться компромисса и продвинуть обсуждение в ближайшие дни.

Новый, 18-й по счету, пакет включает ограничения на поставки технологий, экспорт товаров двойного назначения, а также меры против отдельных компаний и физических лиц. Он также может затронуть логистические цепочки и финансовые инструменты.

Несмотря на поддержку большинства стран Евросоюза, единогласное одобрение остается обязательным условием для запуска новых мер. Словакия продолжает настаивать на необходимости корректировок, ссылаясь на внутренние экономические интересы и политические нюансы.

Ранее стало известно о том, что США на этой неделе примут решение по усилению санкций против России.