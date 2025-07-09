США готовят новый удар по России: судьба жесткого законопроекта решится на этой неделе

Сенат США готов принять законопроект об ужесточении антироссийских санкций — решение будет принято в ближайшие дни. Об этом сообщил РБК

В верхней палате Конгресса США в ближайшие дни планируют рассмотреть законопроект, который может стать самым жестким с начала конфликта. В документе предложены меры, направленные на усиление экономического и политического давления на Россию. Лидер республиканского большинства Джон Тьюн отметил, что голосование по проекту станет важным шагом, на который рассчитывают не только в Штатах, но и в Европе.

В поддержку инициативы выступил сенатор Линдси Грэм*, который считает, что усиление санкционного режима и наращивание поставок оружия в Украину могут подтолкнуть Москву к переговорам. По его мнению, принятие документа продемонстрирует решимость США и станет сигналом союзникам о готовности к действию.

Сейчас обсуждение закона ведется совместно с Палатой представителей и администрацией президента. Итоговое решение ожидается до конца недели, после чего начнется формирование конкретного пакета санкционных мер.

Ранее политолог оценил шансы Трампа стать нобелевским лауреатом.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов