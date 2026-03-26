«Сметают пакеты тоннами»: в Южной Корее на фоне нефтяного кризиса началась паника из-за мусора

Пока весь мир скупает гречку и туалетную бумагу, корейцы делают ставку на мусор. На фоне ближневосточного кризиса и перебоев с поставками нефти в Южной Корее началась небывалая паника — люди бросились сметать с полок магазинов… мусорные пакеты. Продажи выросли в разы, а самые ходовые размеры исчезли из сети. Об этом сообщает «Российская газета».

Причина такого неожиданного ажиотажа — в местных порядках. В Корее мусор строго сортируют, а общие и пищевые отходы выбрасывают только в специальных пакетах, которые для каждого района свои. Выбросишь не в тот — получишь крупный штраф. Теперь же, когда из-за конфликта в Ормузском проливе под угрозой оказалось производство нафты (сырья для пластика), народ решил запасаться пакетами впрок.

Цифры впечатляют. В сети CU продажи пакетов для пищевых отходов подскочили на 153%, а обычных — на 216%. В GS25 показатели еще выше: 182% и 234% соответственно. В 7-Eleven и Emart24 рост тоже зашкаливает — до 177%. В некоторых магазинах 10- и 20-литровые пакеты закончились совсем. Остались только гигантские — от 75 литров, либо ввели ограничения по количеству в одни руки.

Власти уверяют: запасов хватит на три месяца. Но корейцы предпочитают перестраховаться. Скупка пакетов, которая началась еще в середине марта, теперь перешла в стадию тотального дефицита. Страна, где чистота возведена в культ, теперь боится остаться без возможности выбрасывать мусор по правилам. Ирония судьбы: нефтяной кризис ударил по Корее не через бензоколонки, а через мусорные баки.

