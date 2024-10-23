Совфед одобрил увеличение МРОТ в 2025 году

Совет Федерации РФ принял законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 руб. в 2025 году, сообщил «Коммерсантъ».

На данный момент МРОТ составляет 19 242 руб. Ожидается, что увеличение затронет около 4,2 млн российских граждан.

Согласно новым данным, соотношение МРОТ с медианной заработной платой за 2023 год увеличится до 48%. Медианная зарплата на данный момент составляет 46 751 руб. Это означает, что изменение в уровне доходов будет соответствовать положительным тенденциям на рынке труда, отмечают эксперты.

Законопроект был внесен правительством РФ в конце сентября в соответствии с поручением президента Владимира Путина, целью которого является достижение уровня МРОТ в 35 тыс. руб. к 2030 году. 22 октября законопроект одобрила Государственная дума РФ.

Последнее повышение МРОТ произошло 1 января 2023 года. Тогда он был увеличен на 18,5%.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января страховые пенсии увеличатся на 7,3%.