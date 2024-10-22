Госдума приняла закон о повышении МРОТ

На пленарном заседании Госдумы был принят правительственный законопроект сразу в двух чтениях, в соответствии с которым в 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 22 440 рублей, передает ТАСС.

Документ предполагает вступление в силу новой суммы с 1 января 2025 года, что представляет собой увеличение на 16,6%.

Пропорция МРОТ к медианной заработной плате за прошлый год возрастет до 48%. По данным Росстата, медианная зарплата в 2023 году составляет 46 751 рубль.

Ранее сообщалось, что разработка данного законопроекта была инициирована в связи с поручением президента увеличить МРОТ опережающими темпами, а также достичь более чем двукратного роста уровня минималки к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года.

Владимир Путин в феврале этого года подчеркивал, что к 2030 году минимальная зарплата должна достичь 35 тысяч рублей.

Он отмечал, что с 2020 года данный показатель увеличился в 1,5 раза — с 12 до 19 тысяч рублей, и теперь стоит задача довести МРОТ практически до удвоения.