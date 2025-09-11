Спящий биткоин-гигант проснулся: аноним переместил $50 млн после 13 лет молчания

Спящий биткоин-гигант проснулся: анонимный владелец криптовалюты переместил активы на $50 млн после 13 лет полного бездействия, зафиксировав гигантскую прибыль. Об этом сообщает РБК.

Загадочный владелец одного из древнейших биткоин-кошельков совершил первую транзакцию за 13 лет. На адресе, который оставался нетронутым с ноября 2012 года, хранилось 444,81 BTC, что эквивалентно примерно $50,7 млн по текущему курсу.

С кошелька было отправлено 137,03 BTC. Часть монет — 132 BTC — переместили на новый адрес, а еще 5 BTC отправили на криптобиржу, что может сигнализировать о подготовке к продаже. Изначальная стоимость переведенных биткоинов составляла чуть более $1,6 тыс. по курсу 2012 года, а их текущая цена достигла $15,6 млн. Таким образом, их стоимость выросла более чем в 9300 раз.

На основном кошельке до сих пор остается 307,79 BTC стоимостью около $35,1 млн. Этот случай стал частью летней тенденции, когда «спящие киты» — владельцы крупных сумм биткоинов, приобретенных более десяти лет назад, — начинают перемещать свои активы.

Ранее появились кадры задержания воронежца, переводившего криптовалюту ВСУ.