Стало известно, что станет с рублем после переговоров Путина и Трампа на Аляске

Курс национальной валюты во многом зависит от геополитической ситуации, и исход предстоящих переговоров между Россией и США окажет значительное влияние на его динамику, — заявил Виктор Шахурин, операционный директор «АВИ Кэпитал», в беседе с агентством «Прайм».

По его мнению, можно выделить три ключевых варианта развития событий для национальной валюты: от укрепления до ослабления. Первый вариант — положительный.

«Если переговоры приведут к заметной деэскалации напряжённости, появятся совместные заявления о восстановлении диалога по ключевым вопросам, включая Украину, торговлю и энергорынки, это может спровоцировать существенное укрепление рубля», — сказал эксперт.

В такой ситуации курс может стабилизироваться в диапазоне 78–83 рублей за доллар и даже временно снизиться до 77–80 рублей.

В случае если переговоры не увенчаются успехом и санкции против России будут ужесточены, рубль может резко ослабнуть. В такой ситуации курс доллара может превысить отметку в 90 рублей и продолжить рост до 100–110 рублей на фоне паники на бирже.

Наиболее вероятен сценарий, при котором результаты переговоров будут неопределёнными, а рубль продолжит постепенно обесцениваться по отношению к доллару. К началу осени курс может достичь отметки 88–89 рублей за доллар. При таком развитии событий резких колебаний не ожидается, заключил Шахурин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.