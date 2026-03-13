Сверхплановый удар по бедности: в России почти не осталось малоимущих

Россия совершила невероятный экономический маневр, выполнив ключевую социальную задачу десятилетия на пять лет раньше намеченного графика. Согласно свежему отчету Росстата, уровень бедности в стране по итогам 2025 года рухнул до отметки 6,7%. Об этом сообщает «РБК».

Это означает, что планка в 7%, которую власти планировали достичь лишь к 2030 году, уже осталась позади. Статистическое ведомство зафиксировало абсолютный исторический минимум: число граждан с доходами ниже официальной границы бедности сократилось до 9,8 млн человек, что стало настоящей сенсацией для экспертного сообщества.

В четвертом квартале 2025 года доля малоимущих и вовсе сжалась до 4,8% населения, когда за чертой бедности, установленной на уровне 17 146 руб., находились 7 млн россиян. Главными драйверами благосостояния стали не только увеличивающиеся заработные платы, но и нетипичная для прошлых лет активность граждан в бизнесе и инвестициях.

Несмотря на то что цифры носят предварительный характер и могут быть скорректированы, тренд на массовый выход населения из категории бедных признан свершившимся фактом. Теперь перед правительством стоит новая задача — удержать эту планку в условиях меняющейся глобальной конъюнктуры.

Ранее в Тюмени пьяный шестиклассник устроил безумный заезд под присмотром взрослого.