Бутылка вместо школы: в Тюмени пьяный шестиклассник устроил безумный заезд под присмотром взрослого

В Тюменской области разыгралась сцена в духе криминальных боевиков девяностых: сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, которой управлял нетрезвый 14-летний подросток. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Юный водитель не просто нарушил правила, а находился в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Прибор зафиксировал пугающие цифры — 0,52 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, что превратило школьника в настоящую угрозу на трассе. Подросток честно признался инспекторам, что его утро началось вовсе не с чая, а с употребления водки.

После возлияний шестиклассник решил, что наступил идеальный момент для уроков вождения. В роли «штурмана»-наставника выступил 51-летний приятель его отца, который преспокойно сидел рядом и наблюдал за опасными маневрами пьяного подопечного.

Пока полицейские безуспешно пытались дозвониться до родителей юного лихача, машину под конвоем отправили на штрафстоянку. Безответственный взрослый «инструктор» уже привлечен к административной ответственности, а материалы дела переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

