Свыше 11 млрд рублей поступило в бюджеты округов Подмосковья в этом году за счет недвижимости

В бюджеты городских округов Московской области благодаря вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот с начала года поступило 11,3 миллиарда рублей.

Данный показатель на 1,2 миллиарда рублей больше аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Как отметила глава ведомства Наталья Адигамова, наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом обеспечили Химки — 944 миллиона рублей, Одинцовский округ — 855 миллионов рублей и Балашиха — 794 миллион рублей.

В пятерку лидеров также вошли Красногорск и Истра. В этих муниципалитетах поступления от аренды и продажи имущества составили 643 и 635 миллионов рублей соответственно.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье продолжаются мероприятия по самообследованию бесхозных земельных участков, которые могут быть вовлечены в хозяйственный оборот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе по ликвидации недостроев, которая проводится в регионе.