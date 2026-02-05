Тень педофила над Илоном Маском и Coinbase: как грязные деньги Эпштейна захватили Кремниевую долину

Рассекреченные архивы Минюста США подтвердили масштабное влияние Джеффри Эпштейна на технологический сектор. Финансист, осужденный за тяжкие преступления, инвестировал в крупнейшие компании мира, включая криптобиржу Coinbase и проекты Илона Маска. Эпштейн годами сохранял доступ к стартапам через сеть влиятельных связей, несмотря на свою скандальную биографию. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документам, в 2014 году Эпштейн вложил 3 млн долларов в Coinbase, что принесло ему огромную прибыль. Ранее он направил свыше 11 млн в стартап Jawbone и 40 млн в фонд Valar Ventures Питера Тиля. Через связи в Deutsche Bank капитал Эпштейна также попал в компанию SpaceX в 2017 году. Общее состояние фигуранта к моменту ареста превышало 600 млн долларов.

Публикация 3 млн страниц досье стала возможной благодаря закону, принятому в 2025 году. В архивах фигурируют имена известных политиков и бизнесменов. Данные подтверждают, что даже после приговора в 2008 году Эпштейн обсуждал сделки с Биллом Клинтоном и ведущими инвесторами. Архивы пролили свет на то, как теневые деньги годами циркулировали в глобальной экономике.



Ранее министерство юстиции США обнародовало массивы данных, связанных с делом Джеффри Эпштейна и украинских политиков.