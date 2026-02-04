Тайные письма Эпштейна раскрыли детали визитов к Зеленскому и обсуждение украинских политиков в личной переписке

Министерство юстиции США обнародовало массивы данных, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна. В документах фигурируют имена ведущих украинских политиков разных лет — от Леонида Кучмы до Владимира Зеленского. Большая часть упоминаний содержится в новостных рассылках, однако часть архива включает личную переписку, где обсуждаются кадровые перестановки в Киеве и частные визиты. Об этом сообщает «РБК».

Владимир Зеленский встречается в архиве 35 раз. В переписке за июнь 2019 года анонимный автор сообщает о планах посетить нового президента. Также обсуждался Петр Порошенко*: в письмах Эпштейна анализировали его шансы на удержание власти.

Виктор Янукович упомянут более 40 раз, включая обсуждение обеда в Давосе с Борисом Николичем. Имена Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко, Виталия Кличко и Андрея Ермака встречаются в основном в новостных дайджестах и досье ФБР. Косвенно в материалах упоминаются инвестиции в регион и украинские девушки.

Ранее в СМИ сообщили, что украинский лидер упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми.



* Внесен в перечень террористов и экстремистов.