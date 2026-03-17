Теневая сделка века: кто и зачем заплатил $400 млн за кусок The Economist

Одна из самых влиятельных династий в мировой истории постепенно выходит из медийного бизнеса. Семья Ротшильд договорилась о продаже крупного пакета акций легендарного журнала The Economist. Покупателем выступил канадский миллиардер Стивен Смит, чья компания Smith Financial готова выложить за лакомый кусок почти £300 млн — это более $400 млн. Об этом сообщает Financial Times.

Сделка касается 26,9% акций The Economist Group, которые принадлежали Линн Форестер де Ротшильд и ее семье. Само издание уже подтвердило факт переговоров, однако финальное рукопожатие еще предстоит — сделку должны одобрить попечители и совет директоров. Если все сложится, канадец войдет в число ключевых владельцев одного из старейших аналитических изданий планеты.

The Economist Group — это не только еженедельный журнал с полуторавековой историей, но и мощная аналитическая империя. В структуру входят сайт, приложение, подкасты, а также Economist Intelligence Unit (исследования по макроэкономике и геополитике) и Economist Impact (мероприятия и политические исследования). Цифры говорят сами за себя: годовая выручка группы в 2025 году достигла почти £370 млн, операционная прибыль — £48 млн, а число подписок перевалило за 1,3 млн.

Интересно, что слухи о грядущей продаже ходили еще полгода назад. В сентябре 2025-го Bloomberg уже писал о планах Ротшильд избавиться от 20-процентной доли в рамках переформатирования инвестиционного портфеля. Осталось дождаться одобрения совета директоров — и сделка войдет в историю.

