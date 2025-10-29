Тихий прорыв: Китай создал платежную систему, которая уже обработала $90 млрд

Китай представил собственную систему международных расчетов Renminbi Digital, которая работает на цифровом юане. По данным на 2025 год, ее оборот уже превысил $90 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Китай запустил платежную систему Renminbi Digital, которая позиционируется как технологическая альтернатива международному SWIFT. Как отметил сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, проект развивался без громкой огласки, но уже демонстрирует серьезные результаты.

Новая система основана на цифровом юане — токене, который выпускает и контролирует Народный банк Китая. Оборот валюты обеспечивается через государственный блокчейн, а доступ для клиентов предоставляют коммерческие банки и лицензированные операторы. Хотя география системы пока ограничена, она уже функционирует в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ.

Специалисты видят в этом шаге стратегический ход по дедолларизации мировой торговли. Постепенный переход расчетов между странами на цифровые валюты центральных банков набирает обороты, что может изменить расклад сил в международной финансовой системе.

