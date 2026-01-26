Томаты подешевели: Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи у производителей

Российские производители стали продавать огурцы и томаты дешевле, чем год назад. Согласно данным Минсельхоза, отпускная цена на помидоры снизилась на 17%, а на огурцы — на 5,7%. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве связывают позитивную динамику с рекордным урожаем прошлого года, который составил около 7,6 миллиона тонн овощей открытого и закрытого грунта. Объем в значительной степени покрывает внутренние потребности страны. По итогам 2025 года уровень самообеспеченности овощной продукцией достиг 89,6%, что практически соответствует целевым 90%, установленным Доктриной продовольственной безопасности.

Ключевую роль в росте производства играет развитие тепличного хозяйства. Сегодня в стране работает более 340 тепличных комплексов общей площадью около 3,3 тысячи гектаров. Основные производственные мощности сосредоточены в четырех федеральных округах: Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном. До 2027 года планируется реализовать свыше 30 новых проектов в этой сфере, которые добавят более 157 тысяч тонн продукции ежегодно.

Для дальнейшей поддержки отрасли Минсельхоз намерен возобновить программу льготного кредитования на строительство теплиц. Также продолжают действовать меры господдержки, включая субсидии на произведенную продукцию и посадочную площадь, а также возмещение части затрат на модернизацию хранилищ. На эти цели в текущем году заложено 3,5 миллиарда рублей.

