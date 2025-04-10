Трамп, предварительно, согласился оттянуть срок введения пошлин для ряда стран

Лидер Республиканской партии и президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы еще больше оттянуть срок введения торговых пошлин для ряда стран.

Дональд Трамп не исключил, что США продлят срок введения пошлин более, чем на 90 дней. По его словам, все будет зависеть от ситуации и желания стран вести взаимовыгодную торговлю. Если же государства не смогут договориться, то вопрос о пошлинах вновь поднимут.

«Если в течение срока мы не сможем заключить сделку, которую хотим или должны заключить, <…> тогда мы вернемся к тому, где мы были [повышенным ставкам пошлин]», — добавил американский лидер.

Напомним, что Трамп ввел импортные пошлины 2 апреля. Меры коснулись 185 стран и территорий. Базовые тарифы составили 10%, но многие государства попали под более высокие тарифы: от 10 до 55%. Позже 75 представителей стран согласились на переговоры, Трамп отсрочил для них на 90 дней введение ставок.

Самые высокие, рекордные ставки, были введены против Китая. США повысили пошлины до 125%, но в совокупности тарифы достигли 145%.

Ранее сообщалось, что 10 апреля Китай ответит США на введение пошлин.