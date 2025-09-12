ЦБ бьет тревогу из-за блокировок счетов россиян

Центробанк России разрабатывает масштабную систему для защиты граждан от необоснованных блокировок счетов. Решение принято на фоне всплеска жалоб от добросовестных клиентов банков, пострадавших из-за ошибочных ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила разработку специальной платформы «Знай своего клиента» для физических лиц. Эта мера должна кардинально снизить количество ошибок при блокировке средств, которые происходят по трем основным причинам: подозрение в мошенничестве, отмывании денег или нарушении налогового законодательства.

Новая платформа будет анализировать данные не одного банка, а всей финансовой системы страны, что значительно повысит точность ее работы. По аналогичной платформе для бизнеса количество ошибочных блокировок уже сократилось до минимальных значений. Набиуллина подчеркнула, что банки обязаны четко информировать клиентов о причинах ограничений и обеспечивать эффективные механизмы обжалования. Пока система создается, гражданам рекомендуется напрямую обращаться в свой банк для решения вопросов с разблокировкой счетов.

Ранее глава ЦБ заявила о двукратном росте цен на жилье из-за льготной ипотеки.