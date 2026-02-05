ЦБ уточнил правила для цифрового рубля: для открытия счета теперь потребуется не только ИНН, но и СНИЛС

Банк России окончательно определил, какие данные потребуются гражданам для работы с новой валютой. Для открытия счета в цифровых рублях физическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо будет предоставить банку ИНН и СНИЛС. Об этом пишет INTERFAX.

Подготовка к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября 2026 года выходит на финишную прямую. Центробанк опубликовал указание, конкретизирующее процедуру идентификации будущих пользователей. Помимо обязательной регистрации в ЕСИА и получения простой электронной подписи, теперь потребуется предъявить два ключевых идентификатора: номер налогоплательщика (ИНН) и номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования (СНИЛС).

В документе также введена классификация счетов. Для самозанятых, не зарегистрированных как ИП, предусмотрен личный счет, который можно использовать для профессиональных расчетов. Для ИП, нотариусов, адвокатов и других частнопрактикующих специалистов будет открываться отдельный вид счета для операций, связанных с их деятельностью. При этом филиалы банков не получат права открывать такие счета.

В конце 2025 года в Госдуму внесен законопроект о лимитах на банковские карты, где ИНН также планируется использовать в качестве основного идентификатора для контроля. Это формирует единую систему финансового учета, где цифровой рубль станет ее неотъемлемой частью.

