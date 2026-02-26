ЦБ зафиксировал отток средств населения: объем банковских вкладов снизился до ₽65,9 трлн

В январе 2026 года объем средств российских граждан в банковской системе сократился на 900 миллиардов рублей (–1,4%), составив на 1 февраля ₽65,9 трлн. Об этом сообщает Банк России.

Согласно аналитическому отчету Банка России «О развитии банковского сектора», такая динамика является сезонной и ожидаемой после рекордного притока средств в декабре (на 5,6% или ₽3,6 трлн).

Регулятор связывает январское снижение с традиционным потребительским поведением: после получения годовых премий, бонусов и авансовых социальных выплат в конце года, в январе граждане активно тратят накопления во время длинных праздников. Основной отток затронул текущие счета — рублевые средства на них сократились на 1,6% (около ₽1 трлн).

В то же время сегмент срочных вкладов показал устойчивость и даже рост. Это объясняется сохранением привлекательных условий по депозитам — средняя ставка в конце января держалась на уровне 14,6%. Несмотря на временный отток ликвидности в начале года, высокие ставки по депозитам продолжают удерживать значительную часть капитала населения внутри банковской системы.

