Цена на российскую нефть Urals в Индии достигла новых рекордных значений

Стоимость российской нефти Urals, поставляемой в Индию, поднялась до исторического максимума. По данным независимого ценового агентства Argus Media, 13 марта цена на западном побережье Индии достигла $98,93 за баррель. Об этом сообщает «РБК».

Скидка на российское сырье в индийских портах сократилась до минимальных значений за последние четыре месяца. Разница с мировым эталоном Dated Brent теперь составляет лишь $4,80 за баррель. Для сравнения: средняя цена Urals в западных портах России в тот же день зафиксирована на уровне $73,73 за баррель — это лучший показатель с середины июля 2024 года.

Рекордный скачок эксперты связывают с решением Вашингтона. США до 11 апреля вывели из-под санкций продажу российской нефти, уже погруженной на танкеры до 12 марта. Президент Дональд Трамп пояснил, что это временная мера, необходимая для стабилизации цен на энергоносители. В Кремле такую позицию объяснили просто: без серьезных объемов российского сырья успокоить рынок не получится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, после послаблений появилось множество желающих купить нефть из России, а дополнительные доходы от роста цен пополнят бюджет.

Индийские компании не стали тянуть. Получив добро от США, такие гиганты, как Indian Oil Corp. и Reliance Industries, закупили около 30 млн баррелей нераспроданной ранее российской нефти, которая шла морем. Заместитель министра торговли Индии Раджеш Агравал подтвердил: Нью-Дели нарастил закупки.

