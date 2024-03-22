Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела»

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стрела», говорится на официальной сайте регулятора. Финансовое учреждение занимало 321-е место в банковской системе государства и специализировалось на переводах между различными банками, в том числе «Киви банком».

Центробанк отметил, что значительные объемы проводимых операций через «Стрелу» имели высокие риски.

«Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом и являлись высокорисковыми», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

На сайте банка «Стрела» говорится, что он представляет собой кредитную организацию с базовой лицензией, входящей в реестр банков-участников системы обязательного страхования банковских вкладов. Банк был зарегистрирован в 1992 году. Из данных СПАРК следует, что финучреждение несколько раз меняло названия — с Транс Капитал Банка на Универсал Капитал Банк, позднее — на Северо-западный инвестиционно-промышленный банк (Севзапинвестпромбанк).

21 февраля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка». На сайте регулятора отмечалось, что такие меры были приняты из-за того, что организация несколько раз нарушала законодательство РФ, а также содействовала получению нелегальных доходов через свою банковскую системы.

28 февраля Банк России также отозвал лицензию у банка «Гефест». В регуляторе объяснили это решение нарушением законодательства РФ, а также нарушением нормативных актов ЦБ РФ.

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