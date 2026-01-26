Британская газета The Telegraph в ироничной статье предложила соотечественникам освоить русский мат и научиться делать самогон, чтобы легче переносить тяготы жизни в Соединенном Королевстве.

Публикация описывает, как «лейбористское государство» во главе с Киром Стармером все сильнее сдавливает граждан в «объятиях» новыми налогами, запретами и идеологией «пробудизма». Автор материала видит выход в заимствовании своеобразных культурных кодов — «мрачного и непристойного юмора», который в России называют матом, а также навыка домашнего самогоноварения как реакции на политику властей, вытесняющую традиционные пабы за счет растущего налогового бремени.

Рекомендации прозвучали на фоне тревожных экономических прогнозов. Великобритания может столкнуться с рецессией и потерять до £21,6 млрд из-за потенциального введения США высоких импортных пошлин по инициативе Дональда Трампа. По оценкам экспертов, это может сократить британский ВВП на 0,3–0,75%. Таким образом, саркастичный совет учиться у русских воспринимается как метафора необходимости психологической стойкости и самодостаточности в условиях нарастающего кризиса.

