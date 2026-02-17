Удары БПЛА не помогли: экспорт российской нефти растет вопреки атакам на НПЗ

В первой половине февраля объем поставок сырья из России составил в среднем 3,39 млн баррелей в день, демонстрируя рост четвертую неделю подряд. Парадоксально, но удары по НПЗ в Волгограде, Ухте и на Ильском заводе на Кубани привели к тому, что объемы нефти, которые не удалось переработать внутри страны, были перенаправлены на экспорт в сыром виде. Это позволило России не только сохранить, но и нарастить темпы отгрузок из морских портов, несмотря на продолжающееся сокращение добычи в рамках соглашений ОПЕК+.

При этом внутренняя добыча в январе снизилась почти на 300 тыс. баррелей в сутки ниже квоты ОПЕК. Эксперты Bloomberg отмечают, что текущая ситуация демонстрирует высокую адаптивность российской логистики: вместо переработанных нефтепродуктов (бензина и дизеля), экспорт которых мог временно просесть из-за ремонтов на НПЗ, страна успешно наращивает продажи сырой нефти, удерживая стабильный приток валютной выручки.

