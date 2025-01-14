В ЕК заявили о намерении запретить импорт первичного алюминия из РФ

В новом 16-м пакете антироссийских санкций Еврокомиссия планирует ввести запрет на импорт российского первичного алюминия. Об этом пишет издание Рейтер, ссылаясь на сообщения европейских дипломатов.

На данный момент подробности нового пакета санкций, как и самого запрета на импорт первичного алюминия из РФ, не раскрываются. Известно, что новая рестрикция обсуждалась еще в декабре прошлого года.

По некоторым данным, новый 16-й пакет будет обсуждаться и может быть предложен в январе текущего года, а в феврале уже официально представлен. Также в Еврокомиссии прокомментировали отсутствие Урсулы фон дер Ляйен на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Председатель ЕК просто не получила приглашение.