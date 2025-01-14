В ЕК прокомментировали отсутствие фон дер Ляйен в списке гостей на инаугурации Трампа

Члены Еврокомиссии считают «нормальным» тот факт, что председатель структуры Урсула фон дер Ляйен не получила приглашение на церемонию инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Как сообщил ТАСС, об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью во время брифинга в Брюсселе.

Официальный представитель Еврокомиссию назвал сложившуюся ситуацию нормальной уточнив, что и до этого руководители структуры не получали приглашение на инаугурации президентов США. Церемония, главным участником которой будет Дональд Трамп, состоится 20 января.

Ранее сообщалось о том, что за день до официальных событий в Вашингтоне состоятся выступления группы Village People, танец под одну из песен которой стал визитной карточкой нового президента США во время предвыборной гонки.