В Эстонии назвали худший сценарий из-за отказа от энергосистемы России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал рассказал, как отразится на республике предстоящее отключение эстонской энергосистемы от России. Слова госслужащего приводит издание Postimees.

Эстония вслед за Литвой и Латвией собирается выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), что вынудит на поиск новых энергооператоров.

По словам Кристена Михала, Эстония готова к любому из сценариев, из которых самым худшим станет отключение электричества на 72 часа. Перед этими тремя днями «темноты» будут решать, каких потребителей отключать в первую очередь, передает РИА Новости.

Однако премьер добавил, что «в лучшем случае» после выхода из БРЭЛЛ ничего не произойдет и эстонцам не придется лишаться благ цивилизации.

Согласно подсчетам ERR, после отключения от энергосистемы России содержание энергосектора будет обходиться Эстонии в 60 млн евро в год, большая часть из которых будет взиматься с потребителей.

Ранее сообщалось, что произошло очередное повреждение кабелей в Балтийском море. Один из них, соединяющий Эстонию и Финляндию перестал работать. Аналогично произошло с подводным кабелем между Латвией и Швецией.