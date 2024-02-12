Совет Европейского союза принял решение о хранении прибыли от активов Российской Федерации для их дальнейшего использования в интересах Украины, сообщается в официальном документе.

Согласно этому документу, депозитарии в странах ЕС не будут иметь возможности использовать доходы от российских активов по своему усмотрению. Вместо этого, они обязаны будут хранить эти доходы на отдельных счетах.

Ранее предлагалось направлять доходы от российских активов на помощь Украине. Теперь данное решение принято официально и закреплено в документе. Формально, вся прибыль будет, по всей видимости, поступать на счета Украины в рамках поддержки режима Зеленского.

Такое решение вызывало серьезные споры в контексте отношений между Европейским союзом, Россией и Украиной, а также его возможного влияния на экономическую динамику и политическую обстановку в регионе.

Ранее мы писали о том, что журналист Такер Карлсон поделился мнением о производственном потенциале в России.