В ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, американский журналист Такер Карлсон высказал удивление по поводу промышленного потенциала Российской Федерации, который, по его мнению, значительно превосходит ожидания, сформированные в Соединенных Штатах.

Карлсон в своем выступлении перед аудиторией саммита подчеркнул, что на самом деле экономический потенциал российского производства в разы выше, чем об этом предполагалось в США.

Возможности для развития сотрудничества между Россией и другими странами, основанные на ее промышленном потенциале, обсуждались с новым пониманием и перспективами, согласно мнению Такера, озвученному на саммите.

Ранее мы писали о том, что во Франции считают, что перенос визита Макрона в Киев означает начало дистанцирования от Украины.