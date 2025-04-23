В немецких ангарах «Газпрома» нашли трубы для починки «Северных потоков»
OZ: около тысячи труб лежат на складах ФРГ для скорой починки «Северных потоков»
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Немецкая газета Ostsee Zeitung сообщила о множестве труб на складах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным обозревателей, конструкции могли бы задействовать для ремонта «Северных потоков».
По данным газеты, в ангарах в ФРГ нашли почти тысячу труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Их общая стоимость может достигать 25 млн евро. По оценке информированных источников немецкого портала, такие запасы конструкций позволили бы провести быстрый и незатратный ремонт газопроводов.
Также отметили, что трубы в большом количестве лежат в ангарах, принадлежащих «Газпрому».
Как напоминает РИА Новости, в Швейцарии рассматривают дело компании Nord Stream 2 AG о долге перед кредиторами. В худшем случае около 500 труб в Любмине «Газпрома» могут продать в счет погашения долга. На этом фоне США обсуждали с Россией и Германией покупку «Северных потоков».
Ранее в ФРГ прокомментировали информацию о восстановлении «Северных потоков».