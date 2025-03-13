Расследователи сообщили о планах США приобрести «Северные потоки»

Штаты обсуждают с Россией и Германией приобретение «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры, которая необходима для возобновления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания продолжающегося на Украине противостояния. Как сообщил телеграм-канала Baza со ссылкой на расследование немецкого издания Correctiv, эта инициатива может стать аргументом в достижении перемирия с Украиной.

Утверждается, что обсуждение подобного сценария продолжается уже «несколько месяцев». Помимо «Северных потоков» американцам интересна дочка «Роснефти» в Германии — Rosneft Deutschland, которой принадлежит 54,17% акций НПЗ в Шведте (снабжается нефтью по трубопроводу «Дружба») и меньшие доли в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

Данный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал работать еще в 1961 году, а до начала СВО на производство по «Дружбе» поступало сырье. Его мощность достигает 11,5 млн тонн нефти ежегодно. Уточнялось, что 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге заправляются бензином, произведенным именно на этом НПЗ. Активы «Роснефти» в Германии оценивались некоторыми СМИ в €8 млрд.

Согласно источникам Correctiv, представители Штатов и России обсуждают вариант продажи НПЗ при участии офиса канцлера Германии Олафа Шольца и Минфина ФРГ. При этом из знакового процесса был исключен МИД Германии, во главе которого стоит Анналена Бербок. По мнению расследователей Correctiv, подобным образом администрация главы США Трампа, возможно, хочет захватить немецкую экономику. Местная и европейская автомобильная промышленность придут в упадок из-за тарифов, а газ и нефть пойдут из России в Штаты.

Ранее стало известно, что США рассматривают «Северный поток-2» в качестве стратегического актива, который может оказать заметную роль в завершении противостояния между Россией и США. При этом в Германии изучают меры, чтобы не допустить перезапуск газопровода.