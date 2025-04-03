В Сингапуре объяснили, почему не введут ответные пошлины против США

Сингапурский министр торговли и промышленности Ган Ким Ен заявил о рисках глобальной торговой войны в случае, если Сингапур зеркально ответит США на введенные пошлины. Об этом пишет Straits Times.

Сингапур не хочет принимать контрмеры и вводить ответные пошлины на импорт против США. В первую очередь, по словам Ган Ким Ена, массовые зеркальные меры могут привести к глобальной торговой войне и ударить по мировой экономике. По этой причине сингапурские власти будут вести диалог с американцами и постараются оспорить решение Трампа.

«Мы решили не делать этого, потому что введение ответных импортных пошлин только увеличит стоимость импорта, это повлияет на наших потребителей и предприятия», — цитирует газета Ган Ким Ена.

Также он напомнил, что у Сингапура и США есть соглашение о свободной торговле, по этой причине введенные пошлины кажутся странными. Десятилетиями договоренность сохраняла нулевые тарифы на импорт из США.

Напомним, 3 апреля вступили в силу введенные Трампом импортные пошлины в 25% на легковые автомобили. Также меры будут действовать позже на автозапчасти, не раньше 3 мая. Американские ограничения распространились на 200 стран. Россия в тарифный список не попала, так как у стран уже не было прямой торговли.

Ранее сообщалось, что в Госдуме высказались о пошлинах Трампа и нашли плюс для России.