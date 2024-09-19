Вашингтон вводит новые ограничения на российские банки и предприятия

Об этом пишет ТАСС. В центре внимания американских властей оказался Дмитрий Никулин, чьи активы в США теперь подлежат заморозке. Кроме того, под ограничения попали три российские организации: ООО «Международный расчетный банк», ПАО «Тимер Банк» и ООО «Стройтрейд».

Эксперты отмечают, что данный шаг является частью более широкой стратегии Вашингтона по оказанию экономического давления на Москву. Включение в санкционный список не только замораживает активы упомянутых лиц и компаний на территории США, но и запрещает американским гражданам и предприятиям вести с ними какую-либо деловую активность.

Аналитики предполагают, что новые санкции могут иметь далеко идущие последствия для российского финансового сектора и строительной отрасли. «Международный расчетный банк» и «Тимер Банк» могут столкнуться с трудностями в проведении международных операций, в то время как «Стройтрейд» может потерять доступ к американским технологиям и материалам.

Российские власти пока не прокомментировали данное решение Минфина США. Однако, как показывает практика, Москва обычно рассматривает подобные действия как недружественные и может предпринять ответные меры.

Экономисты подчеркивают, что эффективность таких точечных санкций зависит от степени вовлеченности указанных лиц и компаний в международные финансовые потоки. Тем не менее, даже ограниченное воздействие может создать прецедент для дальнейшего расширения санкционного давления.

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