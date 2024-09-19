В 2024 году в России планируют в 10 раз увеличить производство беспилотников

ВС РФ в 2023 году получили около 140 тыс. беспилотных летательных аппаратов различных типов, а в этом году производство планируют нарастить почти в 10 раз. Как сообщил «Интерфакс», об этом президент России Владимир Путин сообщил в четверг, 19 сентября, во время заседания Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

Кроме того, глава государства рассказал, что появятся и новые модели подобных технических средств. Специалисты уже работают над оригинальными беспилотниками, в том числе не требующими экипажей катерами.

По словам президента, главная задача — это в кратчайшие сроки организовать серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов, которые являются перспективной техникой. Глава государства также отметил, что надо думать о будущем и понимать, какие задачи будут поставлены перед БПЛА в перспективе. Упомянул он и важности создания технических изделий, которым предстоит бороться с беспилотниками.

«Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей и более надежно защитить военную технику, гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты», — заявил Владимир Путин.

Также президент рассказал, что проектировать, испытывать и выпускать беспилотники начнут научно-производственные центры, которых к 2030 году планируют создать 48 штук.

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